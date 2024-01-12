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Уроженец Барнаула вновь отличился в Национальной хоккейной лиге

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Андрей Свечников забил шайбу в ворота “Анахайм Майти Дакс”

Уроженец Барнаула вновь отличился в Национальной хоккейной лиге

Фото: nhl.com

Уроженец Барнаула, нападающий “Каролины Харрикейнз” Андрей Свечников забросил шайбу в домашней игре регулярного чемпионата против клуба “Анахайм Майти Дакс”.

Благодаря алтайскому спортсмену “ураганы” праздновали победу со счетом 6:3.

Таким образом, в этом чемпионате Свечников провел за свой клуб 26 матчей и набрал 27 очков по системе “гол плюс пас” (10+17). В последних восьми играх на его счету 15 (8+7) баллов.

Свечников родился в 2000 году в Барнауле. За “Каролину” он играет с 2018 года. Всего он провел в НХЛ 373 матча и набрал 291 очко по системе “гол плюс пас”.

город Горняк

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