Уроженка Барнаула стала чемпионкой мира по художественной гимнастике
С 2019 года девушка выступает за сборную Германии
Фото: МОК
Уроженка Барнаула Дарья Варфоломеева победила в двух упражнениях на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходил в Испании. Об этом сообщает РИА Новости.
Варфоломеева выиграла в упражнениях с мячом и обручем. Эти победы сделали ее трехкратной чемпионкой мира.
Спортсменка в 2019 году переехала в Германию и сменила спортивное гражданство.
Напомним, что Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских спортсменок от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.