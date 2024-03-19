Уроженку Алтая Марину Ракову отправили на 5 лет в колонию

Ракову обвиняли в мошенничестве на сумму 50 млн рублей через Фонд новых форм развития образования

Марина Ракова / Фото: rsv.ru

Уроженку Алтайского края, экс-замглавы Минпросвещения Марину Ракову приговорили к пяти годам колонии за хищение более 50 млн рублей, выделенных из бюджета в том числе на образовательные программы. Об этом сообщает РБК.

Напомним, Ракову обвиняли в мошенничестве на сумму 50 млн рублей через Фонд новых форм развития образования. По версии следователей, она пролоббировала выделение денег на госконтракты по проекту “Учитель будущего”, однако никто эти контракты не выполнял, деньги были присвоены, отчеты оказались фиктивными. В ноябре 2022 года Ракову выпустили из СИЗО, а в прошлом году устроили на работу.

По версии следствия, 21,2 млн рублей Ракова похитила из средств, выделенных на проект “Учитель будущего” по нацпроекту “Образование”. Еще 20,3 млн рублей ушли на фиктивное трудоустройство 12 сотрудников Минпросвещения в Институт общественных наук (ИОН). 9 млн похитили при фиктивном трудоустройстве помощника Марины Раковой Андрея Саака и ее гражданского мужа Артура Стеценко в Федеральный институт развития образования при той же академии.

Марина Ракова родилась 7 апреля 1983 года в Горняке Алтайского края в семье прокурора и учительницы математики. После окончания барнаульской средней школы № 74 поступила в Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, где изучала фундаментальную математику. Позже получила дополнительное образование в Алтайской академии экономики и права.

В октябре 2018 года Ракову назначили заместителем министра просвещения РФ. В марте 2020 года глава кабмина Мишустин освободил ее от этой должности по ее собственной просьбе. Тогда же глава Сбера Герман Греф сообщил о назначении Раковой вице-президентом банка, где она курирует работу дивизиона “Цифровые образовательные платформы”.

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