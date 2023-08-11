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Ущерб от лесных пожаров в Егорьевском районе составил 473,1 млн рублей. Об этом сообщает “Банкфакс” со ссылкой на Минприроды Алтайского края.

редактор01 mins
Ущерб от лесных пожаров в Егорьевском районе составил 473,1 млн рублей. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на Минприроды Алтайского края.

При этом объем средств, затраченных на тушение возгораний, пока еще не подсчитан – сумма тоже обещает быть внушительной.

Напомним, что в июне в Егорьевском районе произошли два крупных лесных пожара — с 7 по 14 июня лес горел в Ракитском лесничестве, а с 19 по 29 июня – в Лебяжинском. Общая площадь пожаров составила 17 213,7 га.

Наши журналист Антон Дегтярев и фотокорреспондент Екатерина Смолихина ездили смотреть, как работают пожарные. Вот их материал.

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