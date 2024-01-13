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Ущерб от пожара на складе Wildberries может превысить 10 млрд рублей

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Точные потери компании станут известны после тушения возгорания

Ущерб от пожара на складе Wildberries может превысить 10 млрд рублей

Фото: МЧС Санкт-Петербурга

Ущерб от пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге может превысить 10 млрд рублей, полагают специалисты Всероссийского союза страховщиков.

“По предварительным оценкам, имущественный ущерб от пожара может превысить 10 млрд рублей. Речь идет о страховании самого склада и его содержимого”, — рассказали в организации RT.

Однако пока пожар не потушен, оценивать ущерб сложно. Эти данные могут уточняться, подчеркнули в союзе.

Пожар на складе Wildberries в Петербурге начался утром 13 января. По данным МЧС, пламя локализовали на площади 70 тысяч “квадратов”. Пострадавших нет.

город Горняк

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