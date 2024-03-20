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Ушли из дома и школы. Более тысячи детей пропали в Алтайском крае в 2023 году

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12 из них найти не удалось

Ушли из дома и школы. Более тысячи детей пропали в Алтайском крае в 2023 году

Поиск без вести пропавших людей / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за 2023 год пропали 3,9 тысячи человек. Местоположение 132 человек до сих пор не установлено. В целом число без вести пропавших людей в регионе по сравнению с 2022 годом снизилось на 7,4%. Информация об этом содержится в отчете о деятельности регионального МВД за 2023 год, который представят депутатам АКЗС на сессии 28 марта.

Сообщается, что в 2023 году сотрудники МВД разыскивали 1 002 ребенка – они ушли из дома, школы-интерната, детского дома, приемника-распределителя, спецшколы и спецучилища. Удалось установить местонахождение 990 детей, 12 остались ненайденными.

Также в прошлом году в регионе вели поиск 1 111 уголовных преступников (что на 5,7% меньше, чем в 2022-м). Задержано из них 908 человек, не разыскано 203 человека.

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