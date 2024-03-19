реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Успейте сделать это со смородиной весной: ягоды будут размером с черешню

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

 | 

18 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Весна – прекрасное время для удобрения смородины, ведь в это время года растения активно развиваются. Чтобы подкормка смородины была эффективной, она должна быть сбалансированной и содержать все необходимые питательные вещества. Оптимальный выбор удобрений – залог успешной подкормки. Очень важно учитывать потребности конкретного сорта смородины и состояние почвы.

Для достижения хорошего роста и плодоношения смородины лучше использовать естественные удобрения, такие как компост, навоз или смешанные органические составы. В период активного роста растению особенно нужен азот, который помогает в формировании новых побегов и листьев. В период плодоношения рекомендуется добавить фосфорные вещества, они способствуют развитию плодов. Калийные добавки помогут поддерживать здоровье растения и его устойчивость к болезням и вредителям.

Существует несколько способов подкормки смородины, которые приведут к высокому урожаю. Один из них – поверхностная подкормка, при которой удобрения равномерно распределяются по земле вокруг растения и затем поливаются. Второй способ – корневой полив, для которого устанавливается система полива, доставляющая влагу и удобрения прямо к корням растений. Использование мульчи, например, соломы или травяной подстилки, также эффективно для подкормки и сохранения влаги. Как пишут Белновости.

Фото: из открытых источников

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

город Горняк

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

В Барнауле определены подрядные организации для благоустройства трёх городских…

В Барнауле подвели итоги электронных аукционов по поиску подрядных организаций…

«Общественное»: в подконтрольном Украине городе Херсоне произошли

«Общественное»: в подконтрольном Украине городе Херсоне произошли

В подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщило…

ФАС разработала документы о возможности СНТ подключиться к газу по догазификации

ФАС разработала документы о возможности СНТ подключиться к газу по догазификации

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала документы о возможности садовых некоммерческих…

Принцессу Кейт Миддлтон впервые засняли на прогулке после операции

Принцессу Кейт Миддлтон впервые засняли на прогулке после операции

Принцессу Кейт Миддлтон впервые засняли на прогулке после операции. Видео опубликовал…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp