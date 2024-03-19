Успейте сделать это со смородиной весной: ягоды будут размером с черешню

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18 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Весна – прекрасное время для удобрения смородины, ведь в это время года растения активно развиваются. Чтобы подкормка смородины была эффективной, она должна быть сбалансированной и содержать все необходимые питательные вещества. Оптимальный выбор удобрений – залог успешной подкормки. Очень важно учитывать потребности конкретного сорта смородины и состояние почвы.

Для достижения хорошего роста и плодоношения смородины лучше использовать естественные удобрения, такие как компост, навоз или смешанные органические составы. В период активного роста растению особенно нужен азот, который помогает в формировании новых побегов и листьев. В период плодоношения рекомендуется добавить фосфорные вещества, они способствуют развитию плодов. Калийные добавки помогут поддерживать здоровье растения и его устойчивость к болезням и вредителям.

Существует несколько способов подкормки смородины, которые приведут к высокому урожаю. Один из них – поверхностная подкормка, при которой удобрения равномерно распределяются по земле вокруг растения и затем поливаются. Второй способ – корневой полив, для которого устанавливается система полива, доставляющая влагу и удобрения прямо к корням растений. Использование мульчи, например, соломы или травяной подстилки, также эффективно для подкормки и сохранения влаги. Как пишут Белновости.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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