Ужасающее зрелище. Массовая смертельная авария произошла на трассе в Алтайском крае

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07 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. На трассе Р-256 в Зональном районе между Буланихой и поселком Октябрьский произошло смертельное ДТП. Два автомобиля столкнулись лоб в лоб, еще два в кювете. На проезжей части лежит труп. Во все стороны Барнаула и Бийска огромная пробка.

“В черной машине, которая стоит напротив фуры, находились две девушки и дети. Одна из девушек, которая за рулем, была без сознания. Другая девушка-пассажир была в сознании, ее сильно прижало дверью. С детьми все нормально, живы”.

По данным краевой прокуратуры, произошло столкновение трёх транспортных средств. Медицинская помощь потребовалась четырем детям. Двое человек погибло. Сообщает “Инцидент Барнаул”.

ДТП 7 января 2024 в Зональном районе.

Фото: “Инцидент Барнаул”

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Автор: glavred

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Горняк22