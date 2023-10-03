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Ужасный день для Зеленского: для Киева прилетел еще один черный лебедь

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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01 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Левоцентристская партия бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо «Направление – социальная демократия» («Н-СД») побеждает на парламентских выборах в стране с 23,58% после подсчета 95,76% голосов, передает Topky.

Следом идут либеральная партия «Прогрессивная Словакия» с 16,37% голосов, социал-демократическая партия «Голос» с 15,22% и коалиция ОЛАНО с 9,15%. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 5% голосов, коалициям – не менее 7%.

В Словакии, где проживают порядка 5,5 млн человек, в субботу было открыто 5 996 избирательных участков. Голосование началось в 07.00 (08.00 мск) и завершилось в 22.00 (23.00 мск).

Первые экзитполлы показывали победу «Прогрессивная Словакия» и второе место для партии Фицо. В то же время в опросах общественного мнения перед выборами люди отдавали предпочтение именно партии экс-премьера.

Ранее глава оппозиционной партии Словакии Smer Фицо заявил, что армия страны в плачевном состоянии после передачи Украине военной техники.

По его словам, у них нет боевых самолетов, системы ПВО, не хватает боеприпасов. Он пообещал остановить многие ненужные покупки оружия и прекратить поставки Киеву.

Если что, Словакия – это крайне важный оружейный и ремонтный (для военной техники) хаб для ВСУ.

Фицо был премьером страны дважды: в 2006–2010 и 2012–2018 годах. За время работы во главе правительства он по меньшей мере трижды встречался с президентом России Владимиром Путиным, неизменно подчеркивая необходимость выстраивания дружеских и взаимовыгодных отношений с Россией.

После начала российской военной операции на Украине Фицо выступил с критикой Запада, возлагая вину за начало военных действий на «украинских фашистов и нацистов». Также он призывал прекратить снабжать Украину оружием, отмечая, что это приносит только убийства. Пишут «Русские Онлайн».

Фото: najti-po-photo.ru

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