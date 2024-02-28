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Уже с 1 марта 2024 года это произойдет со всеми пенсионерами, которые не работают в России

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28 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Принятие закона о ежегодной индексации пенсий на 7,5% вызывает высокую оценку экспертов в области пенсионного обеспечения. Эта решительная мера, принятая Государственной Думой с единогласием, направлена на компенсацию рекордной инфляции, которая превысила 12% в 2022 году. Пишет Портал ПроГород.

С 1 марта 2024 года размеры пенсий будут увеличены для большинства пожилого населения России, составляющего около 32 миллионов человек пенсионного возраста. Согласно прогнозам пенсионного фонда, средний размер пенсии вырастет до 23 449 рублей. Кроме ежегодной индексации, законопроект предусматривает увеличение фиксированной выплаты до 8 135 рублей и повышение пенсионного коэффициента до 133 рублей. На реализацию этих мер в 2024 году выделено 234 миллиарда рублей.

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить ежегодную корректировку пенсий в соответствии с данными о росте цен. Это решение имеет целью защитить пенсионеров от инфляции и обеспечить им достойный уровень жизни.

Эксперты в области пенсионного обеспечения высоко оценивают принятый закон, считая, что он компенсирует рост стоимости жизни для пенсионеров и поможет им сохранить покупательную способность.

Индексация пенсий на 7,5% является рекордной за последние годы. Она является свидетельством приверженности правительства России обеспечению социальной защиты пенсионеров и повышению их благосостояния.

Принятие данного закона является важным шагом в реализации национальной стратегии по повышению качества жизни пожилых граждан, гарантирующим, что пенсионеры будут получать достойные пенсии, которые позволят им жить на приемлемом уровне.

Фото: yarosonline.ru

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Автор: glavred

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