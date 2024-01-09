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Уже с завтрашнего дня за руль не сядете: водителей ждет очень не приятный сюрприз

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08 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. В ближайшем будущем водителей ожидает неприятная новость, так как им может быть запрещено управление автомобилем. Как передает “ГородКиров”.

Данное ограничение может быть введено судебными приставами. В случае, если должник не выполняет свои финансовые обязательства, судебные приставы могут ограничить человека в возможности водить автомобиль.

Такой должник временно лишается права управления транспортным средством, если в отношении него начато исполнительное производство. При нарушении данного запрета придется платить штрафы.

Фото: rally36.ru

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Автор: vizitka01

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