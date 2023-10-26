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Уже в эту субботу жители Алтайского края смогут увидеть затмение кровавой Луны

редактор ГОРНЯК2201 минуты

28 октября ночное небо над Алтайским краем украсит частное лунное затмение. Оно станет самым глубоким затмением до 2025 года и совпадет с полнолунием.

Данное явление происходит из-за погружения части Луны в самую темную часть тени Земли. Поэтому край спутника будет выглядеть затемненным.

Более того, затмение совпадет с октябрьским полнолунием, которое называют кровавой Луной. Так, завораживающим видом полной Луны жители региона смогут любоваться целых три дня.

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