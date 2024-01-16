Загадочное заболевание обсудят на форуме в Давосе

В течение последних нескольких дней СМИ и соцсети стали обсуждать некую «болезнь X». Интерес она вызвала после известия о том, что ей будет посвящено одно из мероприятий Всемирного экономического форума в Давосе 17 января. В анонсе мероприятия на сайте ВЭФ со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения говорится, что неизвестная «болезнь X» может привести к количеству смертей в 20 раз больше, чем во время пандемии коронавируса. Разбираемся, что это за загадочная болезнь и почему о ней заговорили именно сейчас.

Что за «болезнь X»

Сам термин «болезнь X» (англ. «Disease X») был введен Всемирной организацией здравоохранения еще до пандемии ковида — он упоминается в ежегодном обзоре приоритетных для исследования заболеваний за 2018 год.

— Есть перечень инфекций с высоким пандемическим потенциалом, которые либо уже вызывали пандемию, либо способны на это — коронавирусы, грипп, геморрагические лихорадки, вирус Зика и ряд других инфекций, всего около 20. В 2018 году ввели термин «болезнь Х» туда же, — говорит доцент Медицинского университета имени И. М. Сеченова, иммунолог Николай Крючков. — Это искусственное понятие, которое включает в себя все возможные, но неизвестные на сегодняшний день человечеству источники микроорганизмов, инфекции, которые могут вызвать пандемию. Он подразумевает, что есть еще какие-то возможные инфекции, которых мы сейчас не рассматриваем, либо вообще о них не знаем, либо они еще не существуют, но появятся в результате естественной эволюции, инженерных методов или таяния вечной мерзлоты.

Если очень упрощать, то можно сказать, что до какого-то момента и COVID-19 был этой самой «болезнью Х» — пока мы о нем не знали. Говорить о том, насколько опасной, заразной или летальной может оказаться «болезнь Х» в будущем и будет ли она в каком-либо из смыслов хуже ковида, можно только теоретически. Но рационально готовиться к худшим сценариям, чтобы иметь возможность снизить негативные последствия новой пандемии.

Почему о неизвестной болезни заговорили именно сейчас

На форуме в Давосе, судя по анонсу, планируется обсудить, «какие новые усилия необходимы, чтобы подготовить системы здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам». Среди спикеров представлены гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус и руководитель Центра здоровья и здравоохранения ВЭФ Шьям Бишен. Обе организации говорят о развитии глобального здравоохранения на международном уровне и масштабировании наиболее эффективных систем.

В числе других спикеров будут представители фармкомпаний — на это обратил внимание Роспотребнадзор, комментируя включение «болезни X» в повестку дня на экономическом форуме, где Россия не будет представлена.

— Включение болезни X в повестку дня Давоса и финансово заинтересованный состав участников, включающий крупные фармацевтические компании, показывает, что диалог сессии будет вращаться вокруг увеличения инвестиций, — говорится в заявлении на сайте Роспотребнадзора. — Это особенно выгодно крупным фармацевтическим компаниям, которые якобы демонстрируют свой дальновидный подход к обеспечению готовности к пандемии, поэтому обсуждают вопрос на Всемирном экономическом форуме. <…> Россия в свою очередь обладает всем необходимым потенциалом для противодействия биологическим угрозам любого характера, в том числе «болезни Х», и своевременного и адекватного реагирования на них.

Ведомство пишет, что после пандемии ВОЗ неоднократно пытается продвинуть идею о необходимости реформы глобальной архитектуры здравоохранения, приводя в качестве обоснования будущие угрозы, говоря о неготовности мира к ним и призывая увеличить финансирование организации. Впрочем, о неготовности стран к пандемиям гендиректор говорил и до ковида.

Иммунолог Николай Крючков согласен, что речь может идти об экономических вопросах — в конце концов и форум экономический.

— Наверное, вопрос поднимается для того, чтобы в том числе профинансировать разработки, — полагает Крючков. — Нам нужно понимать, как не допустить новой пандемии, и что делать, если новая опасная болезнь действительно возникнет. Да, это радикальная постановка вопроса, это наиболее, может быть, неблагоприятный сценарий, но риск-менеджмент и должен учитывать наиболее негативные сценарии.

Доктор медицинских наук, профессор, директор Научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов в интервью E1.RU отмечал, что подготовка к новой пандемии может сократить расходы на минимизацию ее последствий. В том, что новая пандемия будет, он не сомневается — вопрос только в том, когда это произойдет.

— Многими уже было посчитано, что те средства, которые мы тратим на ответ на какие-то события, гораздо больше, чем если бы мы готовились заранее, — заметил он. — Если мы будем опираться на документ ВОЗ «стратегия по гриппу до 2030 года», там четко сказано, что пандемия неизбежна, речь прежде всего о вирусе гриппа с пандемическим потенциалом. Но, как мы видим, возбудитель может быть совершенно не связан с вирусом гриппа.

В качестве примера области, которая может требовать финансовых вложений, иммунолог Николай Крючков приводит мониторинг инфекций среди животных. Сейчас эта работа тоже ведется, но, по словам иммунолога, в крайне недостаточном объеме. Хотя о том, что в ближайшее время человечеству стоит бояться зоонозов (болезней, передающихся от животных к человеку — подробнее о них мы рассказывали ранее), говорили еще в 1985 году, а в 2016 году ВОЗ опубликовала доклад, в котором говорилось о нарастающей угрозе развития этих заболеваний. Через четыре года случилась пандемия ковида, в которой обвиняют летучих мышей.

Взято Источник

16.01.2024