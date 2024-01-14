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“В 20 раз смертоноснее COVID”: в ходе ВЭФ обсудят угрозу “болезни Х”

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"В 20 раз смертоноснее COVID": в ходе ВЭФ обсудят угрозу “болезни Х”

В ходе Всемирного экономического форума в Давосе обсудят угрозу “болезни Х”

В ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе обсудят угрозу “болезни Х”, которая, возможно, более опасна, чем коронавирус, сообщает Радио Sputnik.

“Учитывая новые предупреждения Всемирной организации здравоохранения о том, что неизвестная “болезнь X” может привести к смертям, в 20 раз большим, чем пандемия коронавируса, какие новые усилия необходимы для подготовки систем здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам?” – говорится в анонсе мероприятия.

Обсуждение начнется 17 января в 11:30 (13:30 мск). В нем примут участие глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреиесус, министр здравоохранения Бразилии Триндаде Лима и другие спикеры.

Всемирный экономический форум пройдет с 15 по 19 января 2024 года в швейцарском городе Давосе.

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