В 2023 году более 3 тысяч алтайских семей получили право на региональный материнский капитал

Семьи из Алтайского края, в которых родился третий или последующий ребенок имеют право на получение регионального материнского капитала.

В 2024 году мера поддержки была проиндексирована и теперь составляет 83 850 рублей. А всего в Алтайском крае с 2011 года такое право определили 52 462 гражданам, в том числе в 2023 году – 3186

К примеру, в прошлом году в Бурлинском районе право на региональный материнский капитал приобрели 347 семей. Из них 133 семьи распорядились средствами на общую сумму более 5,9 миллиона рублей. Большинство семей муниципалитета (62%) направили средства в сумме более четырех с половиной миллионов на улучшение жилищных условий. Еще 12% семей предпочли направить 700 тысяч рублей на получение образования ребенком, денежную выплату оформили 25% семей (600 тысяч рублей), рассказали в Минсоцзащиты Алтайского края.

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Взято отсюда.

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