В 2023 году четверть сотрудников компаний Алтайского края не отгуляли отпуск целиком

В ушедшем 2023 году россияне стали меньше отдыхать. В Алтайском крае почти четверть сотрудников компаний не отгуляли целиком оплачиваемый отпуск.

По данным Исследовательского центра Зарплаты.ру, 27% опрошенных не использовали ежегодный отпуск полностью.

У 42% респондентов неиспользованными остались 1-2 недели отпуска, у 25% – 2-3 недели. От 1 дня до недели не потратили 15%, более 28 дней накопилось у 11%, а 3-4 недели – у 7%.

Респонденты не отгуляли положенный отпуск по следующим причинам:

производственной необходимости — 69%;

невозможности передать кому-либо свои дела — 36%;

в отпуск ходили другие сотрудники — 21%;

путешествовать слишком дорого, а дома отдыхать не хочется — 18%;

желания накопить побольше денег — 12%;

не удалось согласовать даты с семьей/друзьями/детьми — 9%;

не хотелось отдыхать — 5%;

не хотелось портить репутацию в глазах начальства — 4%;

«серая» зарплата — 4%.

Однако наступил 2024 год и многие уже сейчас планируют восполнить не потраченное время. Так, отгулять неиспользованный отпуск летом собираются 49% респондентов, 26% – весной, 17% присоединили его к зимним каникулам, а 3% перенесут на осень. Остальные будут периодически брать отгулы в счет неиспользованного отпуска.

При этом 61% сообщили, что начальство никак не стимулирует их тратить весь отпуск в течение года. Остальным напоминают об этой необходимости.

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Взято отсюда.

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