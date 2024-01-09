В 2023 году четверть сотрудников компаний Алтайского края не отгуляли отпуск целиком

В ушедшем 2023 году россияне стали меньше отдыхать. В Алтайском крае почти четверть сотрудников компаний не отгуляли целиком оплачиваемый отпуск.
По данным Исследовательского центра Зарплаты.ру, 27% опрошенных не использовали ежегодный отпуск полностью.
У 42% респондентов неиспользованными остались 1-2 недели отпуска, у 25% – 2-3 недели. От 1 дня до недели не потратили 15%, более 28 дней накопилось у 11%, а 3-4 недели – у 7%.
Респонденты не отгуляли положенный отпуск по следующим причинам:
Однако наступил 2024 год и многие уже сейчас планируют восполнить не потраченное время. Так, отгулять неиспользованный отпуск летом собираются 49% респондентов, 26% – весной, 17% присоединили его к зимним каникулам, а 3% перенесут на осень. Остальные будут периодически брать отгулы в счет неиспользованного отпуска.
При этом 61% сообщили, что начальство никак не стимулирует их тратить весь отпуск в течение года. Остальным напоминают об этой необходимости.
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Взято отсюда.
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