В 2023 году инвестиции в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов животноводства выросли почти в 1,5 раза

По данным за 9 месяцев 2023 года в строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих объектов аграрии региона инвестировали 5,1 млрд рублей. за этот же период 2022 года вложения оценивались в 3,5 млрд рублей.

Напомним: прошлый год оказался стартовым по ряду крупных инвестиционных проектов. Так, запущена в работу первая очередь молочного комплекса «ЭкоНива Алтай» в Тальменском районе. Начал свою работу комплекс ООО «Блиновское», входящего в структуру компании РумелкоАгро, а также начата реализация еще нескольких проектов, в том числе молочного направления и в области мясного птицеводства.

Взято отсюда.

новости алтая , новости алтая и алтайского края сегодня ,