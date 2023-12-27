В 2023 году реализовывалась программа профилактики с целью предупреждения нарушений в сфере образования

В 2023 году с целью предупреждения нарушений в рамках Программы профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям отделом государственного контроля и надзора законодательства в сфере образования Министерства был проведен ряд мероприятий.

Проведено 23 выездных совещания с руководителями муниципальных образовательных организаций городов и районов края. Специалистами отдела даны подробные разъяснения, ответы на все интересующие вопросы руководителей образовательных организаций районов, касающиеся особенности организации и проведения контрольно-надзорных мероприятий в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Обсуждались темы обязательных требований, предъявляемых к деятельности образовательных учреждений, изменений законодательства в сфере образования по вопросам соблюдения лицензионных требований, требований законодательства в сфере образования, контроля качества образования.

Участники совещания с руководителями образовательных организаций края отметили благожелательную атмосферу и конструктивный характер мероприятия, выразили благодарность специалистам за актуальные и содержательные выступления.

В отношении контролируемых лиц и их представителей на территории Алтайского края прошло 153 профилактических визита и консультирования по вопросам, связанным с организацией и осуществлением государственного контроля (надзора). В частности порядок, периодичность проведения контрольных мероприятий, порядок принятия решений по их итогам и обжалования решений контрольного органа в сфере образования.

Специалистами отдела направлено более 30 информационно – аналитических писем руководителям муниципальных органов управления образованием и юридических лиц. Проведены публичные обсуждения правоприменительной практики, видеоматериалы с которых просмотрело почти 10 тысяч человек.

Организована работа официального канала в мессенджере Telegram , в котором размещается информация об изменениях законодательства Российской Федерации в сфере образования и даются ответы на часто задаваемые вопросы.

Справочно: Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере образования на 2023 год утверждена приказом Министерства образования и науки Алтайского края от 07.12.2022 № 1441.

Утверждена Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере образования на 2024 год, утверждена приказом Министерства образования и науки Алтайского края от 11 декабря 2023 года № 1351.

Взято отсюда.

новости алтая , новости республики алтай сегодня горного алтая свежие ,