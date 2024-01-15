реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В 2023 году Россельхозбанк на 25% увеличил поддержку аграриев Алтая

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В 2023 году Россельхозбанк на 25% увеличил поддержку аграриев Алтая

В двух алтайских регионах РСХБ выдал 12,1 млрд рублей (+23% за год), из которых 77% были выданы на льготных условиях

За 2023 году аграрии Алтайского края и Республики Алтай получили от Россельхозбанка 18,9 млрд рублей. Это на 25% выше результата предыдущего года, при этом 74% средств были предоставлены на льготных условиях, благоприятных для развития сельского хозяйства.

Важное место в структуре финансовой поддержки традиционно заняли сезонные работы. В двух Алтайских регионах РСХБ выдал на эти цели 12,1 млрд рублей (+23% за год), из которых 77% были выданы на льготных условиях.

«В 2023 году Россельхозбанк на Алтае поддержал три крупных инвестиционных проекта. В Ребрихинском районе завершается строительство завода по переработке маслосемян. В декабре в Правительстве Алтайского края подписаны два новых соглашения, в которых Россельхозбанк выступил основным инвестором: в Целинном районе будет возведен комплекс по производству 6 тысяч тонн мяса индейки, а в Бийском районе построят животноводческий комплекс на 3,7 тысячи голов скота. Глубокая проработка этих проектов на этапе планирования и поддержка Правительства региона позволят создать на селе порядка 300 рабочих мест», – прокомментировал итоги года директор Алтайского регионального филиала РСХБ Николай Бойко. 

По словам одного из инициаторов проекта по производству индейки на Алтае Павла Бейфорта, хотя популярность индейки растет, в Сибири нет достаточного количества производителей, которые могли бы закрыть спрос. Поэтому перспективы производства связаны не только с выходом на рынок Алтайского края, но и других регионов России и зарубежных стран.

«Потенциал у Алтайского края в этом смысле большой еще и с учетом зависимости производства этого вида мяса от зерна, – высказал свою оценку на подписании Соглашения Павел Бейфорт. – Что касается самого проекта, план, смета, все готово, полностью оплачено оборудование инкубатория, оформлены все земельные участки и основное – Россельхозбанк одобрил и утвердил кредит на этот проект».

Запланировано строительство птичников, инженерной сети, инфраструктурных объектов и покупка необходимого оборудования.
В целом российские аграрии получили от Россельхозбанка более 1,6 трлн рублей, что является рекордным показателем за годовой период, в том числе 786,1 млрд рублей на сезонные работы.

«За время работы РСХБ направил на поддержку агропромышленного комплекса России 15 трлн рублей. Мы приняли участие в реализации более 5,5 тыс. инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов АПК. Современные производства позволили обеспечить продовольственную безопасность страны и нарастить экспорт сельхозпродукции. А создание рабочих мест и инфраструктуры вокруг предприятий привело к повышению качества жизни на сельских территориях. Это две ключевых задачи для Россельхозбанка, на решение которых мы продолжим направлять финансовые и цифровые ресурсы», – подчеркнула Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Ирина Жачкина.

Алтайский региональный филиал АО «Россельхозбанк» ИНН 7725114488. Erid: LjN8KbfDE 

погода в москве , прогноз погоды на 10 дней ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Недвижимость и ЖКХ

МБУ «Автодорстрой» проводит противогололедную обработку дорог и тротуаров

15.01.2024

 Новости Алтай

Снежные заносы и -20. В Алтайском крае резко похолодало после оттепели: смотрим прогнозы на неделю

15.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле ветер опять вывел из строя несколько светофоров: когда их починят

15.01.2024

 Новости Алтай

«Что было в “Джелакси”»: Ольга Бузова не запомнила название барнаульского ТЦ, где прошла ее фан-встреча

15.01.2024

 Новости Алтай

Самолет, летевший из Горно-Алтайска, экстренно сел в Толмачево. Всё из-за технической неисправности

15.01.2024

 Новости Алтай

Получить налоговый вычет стало проще: как это сделать и сколько денег вам вернут

15.01.2024

 Новости Алтай

Будем привыкать жить без кофе, чая, молока и даже воды? Какие продукты сильнее всего подорожают в начале 2024 года

15.01.2024

 Новости Алтай

Даже учителя не справятся: попробуйте ответить на 10 вопросов из олимпиады по русскому языку

15.01.2024

 Новости Алтай

Фром Череповец виз лав: как российские товары маскируют под заграничные деликатесы — 8 примеров с полок магазинов

15.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске