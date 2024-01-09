В 2023 году сеть «Аптеки Алтая» стала шире за счет открытия новой аптеки и присоединения ряда муниципальных.

В г. Барнауле по ул. Малахова, 111 была открыта производственная аптека, которая выпускает препараты по индивидуальному рецепту, для конкретного пациента. В планах изготовление препаратов из готовых лекарственных форм, что очень актуально для маленьких детей. На сегодня аптека выпускает более 350 лекарственных средств и провизоры готовы расширять ассортимент! Присоединение 6 крупных муниципальных аптек города Барнаула к сети «Аптеки Алтая», которые находились в плачевном состоянии и в настоящее время полностью восстановлены. В 2023 году по распоряжению правительства Алтайского края к сети были присоединены аптеки в Бийской зоне, Павловске, Чарыше и Тогуле. Сейчас идёт процесс восстановления торговых точек – замена оборудования, ремонт помещений и фасадной части зданий. В скором времени планируется открытие аптек в новых поликлиниках: №14, г. Барнаул, ул. Лазурная, 46 и №1, г. Барнаул, ул. Краевая, 45. Аптеки оформлены в новом современном формате. В них будет осуществляться отпуск как льготных препаратов, так и розничная продажа лекарств.

Напомним также, что внедрен «Робот Ксения» – новая система оповещения о наличии льготных препаратов для отдельной категории граждан. В день робот совершает около 600 звонков, что позволяет оперативно информировать население Алтайского края о наличии необходимых лекарств.

Взято отсюда.

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