В 2023 году школьники активно участвовали в конкурсе школьных инициатив «Я считаю»

Министерство образования и науки Алтайского края ведет активную работу по реализации проектов инициативного бюджетирования в Алтайском крае, которые включены в краевую программу в рамках регионального конкурса школьных инициатив «Я считаю» на 2020–2025 годы. Конкурс направлен на повышение качества учебно-воспитательного процесса, реализацию новых идей по обустройству школьной инфраструктуры, повышение финансовой и бюджетной грамотности, а также гражданской активности старшеклассников.

Напомним, конкурс проходит с 2019 года. В 2022/23 учебном году в рамках конкурса старшеклассники Алтайского края разработали более 500 проектов, из которых 174 допущены до экспертной оценки. Победителями стали 117 общеобразовательных организаций. Объем финансирования в 2023 году составил 40 млн. рублей. Порядка 95 образовательных организаций получили по 350 тыс. рублей.

Субсидии для реализации гранта школьных инициатив предоставляются по итогам отбора проектов, на основе критериев и баллов выделяются средства бюджетной поддержки на соответствующий финансовый год и плановый период на безвозмездной и безвозвратной основе. Средства должны быть использованы на развитие (создание) объектов школьной инфраструктуры, в целях вовлечения учащихся 9–11 классов общеобразовательных организаций Алтайского края, в том числе краевых государственных бюджетных общеобразовательных организаций для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также учащихся 8 классов малокомплектных общеобразовательных организаций региона в решение вопросов. Обязательным условием участия образовательной организации в конкурсе является наличие органа школьного ученического самоуправления. Для участия в конкурсе «Я считаю» учащиеся школы № 54 даже придумали слоган – «Хорошо в школе – хорошо в стране». В рамках конкурса финансирование было направлено на различные цели. Это приобретение оборудования для школьных библиотек и пополнение библиотечного фонда, для театральных студий, игрового оборудования и создание развивающего пространства школьных рекреаций и коридоров, создание школьных и пришкольных спортивных площадок с уличными тренажерами для систематических занятий спортом и физической культурой на свежем воздухе, школьных радиорубок для развития медиапространства учреждений в целях оповещения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. В рамках проекта также шло оснащение актовых залов современной музыкальной аппаратурой, современным звуковым и световым оборудованием, модернизация сценического пространства, обустройство современных гардеробов, замена старых дверей учебных кабинетов на новые современные, установка необходимого сантехнического оборудования. Приобреталось оборудование для лингафонных кабинетов, боевые комплекты спасателей для обучения школьников основам пожарно-спасательного дела, туристское снаряжение для организации пешеходных туристических походов, ремонтировались помещения для хранения туристского снаряжения, обновлялись компьютерные кабинеты.

Например, благодаря проекту «Я считаю» Виртуальный музей барнаульской гимназии № 80 стал доступен всем жителям города. Работа над проектом заинтересовала администрацию территориального общественного управления «Петровский микрорайон», и музей гимназии получил возможность разместить первую виртуальную экспозицию на аллее на улице Георгия Исакова. Теперь жители Барнаула могут ознакомиться с экспонатами музея, считав QR-код.

Совместная работа общеобразовательных организаций, направленная на поддержку школьных инициатив, позволила реализовать идеи по обустройству школьной инфраструктуры и повысить финансовую и бюджетную грамотность старшеклассников. Участие в краевом конкурсе школьных инициатив «Я считаю», является уникальной возможностью для учащихся реализовать свои идеи и дает шанс талантливым ребятам проявить себя.

1 сентября был объявлен прием документов на участие в краевом конкурсе «Я считаю» на право получения грантов на поддержку школьных инициатив в 2023/24 учебном году. Общеобразовательные организации, желающие принять участие в конкурсе, прошли регистрацию и представили первый пакет документов. В итоге поступило 229 заявок от общеобразовательных организаций региона из 46 муниципальных образований Алтайского края, это 8 городов и 38 районов.

Максимальный размер грантовой поддержки одного проекта составляет 400 тысяч рублей.

Справочно: Организатор конкурса – Министерство образования и науки Алтайского края. Организационно-методическое сопровождение обеспечивает Алтайский институт развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова. Участниками конкурса могут выступать муниципальные бюджетные, государственные бюджетные, автономные общеобразовательные организации, зарегистрированные на территории края.

Грант на поддержку школьных инициатив осуществляется за счет средств краевого бюджета, предоставляемых в рамках реализации государственной программы Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае», утвержденной постановлением Правительства Алтайского края от 13.12.2019 № 494.

Конкурс проводится в соответствии с постановлением Правительства Алтайского края от 22.03.2019 № 95 «Об утверждении порядка предоставления грантов на поддержку школьных инициатив».

Взято отсюда.

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