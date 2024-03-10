В 2023 году в Алтайском крае более 2,5 тысяч женщин прошли профессиональное обучение

В прошлом году при содействии службы занятости населения Алтайского края более 2,5 тысяч женщин получили востребованные профессии.

По словам начальника отдела специальных программ и профессионального обучения УТЗН Алтайского края Ирины Шинкаренко, чаще всего женщины обучались на бухгалтера, секретаря, парикмахера. Однако некоторые выбирали профессии, которые традиционно считаются «мужскими». Например, водитель трамвая, троллейбуса, машинист крана и наладчика станков с программным управлением.

«Большинство обучившихся женщин проживают в сельской местности и имеют несовершеннолетних детей. Им удалось успешно совместить получение новых профессиональных знаний с воспитанием детей и работой», – добавила она.

К слову, с начала текущего года к обучению при содействии службы занятости уже приступило более 100 женщин.

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