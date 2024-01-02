В 2023 году в Алтайском крае выросло число налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса

На конец 2023 года в Алтайском крае зарегистрировано 77 125 субъектов малого и среднего предпринимательства, а также более 102 тысячи граждан, зарегистрированных в качестве самозанятых.

В региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры отмечают, что положительный показатель развития сферы предпринимательства края – стабильная и своевременная уплата налогов. Как правило, представители малого и среднего бизнеса используют специальные налоговые режимы.

По данным статистической отчетности Управления Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю, сумма средств от уплаты специальных налоговых режимов стабильно увеличивается. К примеру, поступления от применения таких налоговых режимов в консолидированный бюджет региона на начало декабря 2023 года составили 10,3 миллиарда рублей, что выше аналогичного периода 2022 года на 5,1%.

Доля спецрежимов в общих налоговых поступлениях на сегодняшний день составляет 11,2%.

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