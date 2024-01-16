В 2023 году в стационаре ГБ№8 Барнаула пролечено более 20 тысяч пациентов

Городская больница №8 г. Барнаула является многопрофильной медицинской организацией, которая ежегодно оказывает помощь тысячам пациентов. В 2023 году в круглосуточном стационаре ГБ№8 пролечено 20434 пациента, в дневном стационаре – 2060 человек, амбулаторно медицинская помощь 56466 оказана пациентам. Доля сельского населения, которым оказана медицинская помощь в стационаре в 2023 году, составляет 17,7%. Кроме того, в 2023 году в стационаре пролечено 2871 детей. Выписанными пациентами проведено в стационаре 169970 койко-дней. «Отдельно хотелось бы выделить хирургическую службу стационара. В прошлом году экстренная хирургическая помощь оказана 2891 пациенту, из которых 2715 человек были прооперированы. Также оказана плановая хирургическая помощь 1111 пациентам, прооперированы 862 человека. В отделениях нашей больницы сохраняется высокая хирургическая активность – 92,7%», – говорит главный врач ГБ №8 Барнаула Ольга Лавриненко.

Большое внимание в учреждении уделяется диагностике заболеваний, благодаря которой проводится наиболее эффективное лечение пациентов. В 2023 году было проведено 29735 рентгенологических исследований, 2990 компьютерных томограмм , 90246 ультразвуковых исследований и 772960 лабораторных исследований.

Взято отсюда.

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