реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В 2023 году в стационаре ГБ№8 Барнаула пролечено более 20 тысяч пациентов

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В 2023 году в стационаре ГБ№8 Барнаула пролечено более 20 тысяч пациентов

Городская больница №8 г. Барнаула является многопрофильной медицинской организацией, которая ежегодно оказывает помощь тысячам пациентов. В 2023 году в круглосуточном стационаре ГБ№8 пролечено 20434 пациента, в дневном стационаре – 2060 человек, амбулаторно медицинская помощь 56466 оказана пациентам. Доля сельского населения, которым оказана медицинская помощь в стационаре в 2023 году, составляет 17,7%. Кроме того, в 2023 году в стационаре пролечено 2871 детей. Выписанными пациентами проведено в стационаре 169970 койко-дней. «Отдельно хотелось бы выделить хирургическую службу стационара. В прошлом году экстренная хирургическая помощь оказана 2891 пациенту, из которых 2715 человек были прооперированы. Также оказана плановая хирургическая помощь 1111 пациентам, прооперированы 862 человека. В отделениях нашей больницы сохраняется высокая хирургическая активность – 92,7%», – говорит главный врач ГБ №8 Барнаула Ольга Лавриненко.

Большое внимание в учреждении уделяется диагностике заболеваний, благодаря которой проводится наиболее эффективное лечение пациентов. В 2023 году было проведено 29735 рентгенологических исследований, 2990 компьютерных томограмм , 90246 ультразвуковых исследований и 772960 лабораторных исследований.

Взято отсюда.

новости горного алтая , новости алтая и барнаула ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Рубцовск

ГУ МЧС по АК ГПС №6 ГИМС г. Рубцовск информирует рубцовчан

17.01.2024

 Новости Рубцовск

В парке техники Юго-Западного ДСУ вновь серьезное пополнение

17.01.2024

 Новости Рубцовск

Алей освятят, но купаться не разрешат. Как в Рубцовске отметят Крещение Господне?

17.01.2024

 Происшествия

Жители Алтайского края замерзают в собственных квартирах

17.01.2024

 Происшествия

Возможный политеховский маньяк Виталий Манишин сознался еще в одном убийстве

17.01.2024

 Происшествия

Барнаульцы жалуются на сорванную кровлю, которую не чинят уже несколько месяцев

17.01.2024

 Происшествия

На обломках беспилотника в Воронеже заметили оскорбительные надписи

17.01.2024

 Происшествия

В Сибири мать и двое детей погибли при пожаре

17.01.2024

 Происшествия

В домах 110 многодетных семей Алтайского края установят пожарные сирены

17.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске