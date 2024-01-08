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В 2023 году волонтеры «ЛизаАлерт» нашли в Алтайском крае живыми 448 человек

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В 2023 году волонтеры «ЛизаАлерт» нашли в Алтайском крае живыми 448 человек

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» ищут и спасают пропавших людей

В прошедшем году волонтеры “Лиза Алерт” нашли в Алтайском крае 448 человек живыми и невредимыми. Об этом сообщают Вести Алтай.

Всего в 2023 году волонтеры отработали 573 заявки. Из них 143 – по пропаже детей. Добровольцы круглосуточно занимаются поиском пропавших жителей региона. Поиски проходят в любое время суток и при любой погоде.

Однако не всегда эти поиски заканчиваются успешно, так 18 человек в прошлом году найти так и не удалось, а 49 пропавших были найдены погибшими.

Данные показывают, что больше всего заявок волонтерам приходило летом – свыше 60 ежемесячно. Для сравнения – весной за помощью добровольцев обращались всего около 20 раз.

Как отмечают в отряде, частая причина пропажи людей – прогулки по лесу, когда человек теряет ориентир и не может выйти самостоятельно.

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Взято отсюда

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