В 2023 году волонтёры «Лизы Алерт» нашли в Алтайском крае 448 человек живыми и невредимыми

Добровольцы круглосуточно занимаются поиском пропавших жителей региона.

Всего в прошлом году волонтёры отработали 573 заявки. Из них 143 – по пропаже детей. Поиски проходят в любое время суток и при любой погоде. К сожалению, не всегда эти поиски заканчиваются успешно: 18 человек в прошлом году найти так и не удалось, а 49 пропавших найдены погибшими. Больше всего заявок волонтёрам приходило летом – свыше 60 ежемесячно. Для сравнения: весной за помощью добровольцев обращались всего около 20 раз. Одна из частых причин – прогулки по лесу, когда человек теряет ориентир и не может выйти самостоятельно.

Леонид Хиль

Взято отсюда.

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