В 2024 году 185 км дорог Алтайского края станут безопасными и качественными

3,3 млрд руб. составит финансирование на улучшение 38 участков автомобильных дорог Алтайского края

В текущем году в рамках нацпроекта “Безопасные качественные дороги”, инициированного Владимиром Путиным, 38 участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения приведут в нормативное состояние. Финансирование составит порядка 3,3 млрд руб., сообщает Минтранс Алтайского края.

Кроме того, 21 участок автомобильных дорог планируется отремонтировать в Барнауле, попять – в Бийске и Новоалтайске.

Таким образом в 2024 году в рамках нацпроекта планируется привести в порядок более 185 км дорог, включая городские, региональные и межмуниципальные. Финансирование из краевого и федерального бюджета составит более 5 млрд руб.

По словам Антона Воронова, министра транспорта Алтайского края, подготовка к дорожному ремонту уже началась.

«Ведется заготовка материалов, проверяется техническое состояние и готовность техники к работе в высокий дорожный сезон. Планируется обследование всех участков, которые находятся на гарантийном обслуживании у подрядчиков. Также запланирована ежегодная диагностика текущего состояния дорожной сети», – пояснил он.

Как только средняя температура воздуха достигнет плюсовых отметок, дорожники приступят к работе. Первый на очереди – ямочный ремонт на дорогах, которые сильно пострадали в зимний период.

Ключевые участки региональной опорной сети, подлежащие ремонту: в Хабарском, Змеиногорском, Тюменцевском, Мамонтовском, Калманском, Петропавловском, Тогульском, Целинном, Новичихинском, Локтевском, Бийском, Рубцовском, Алтайском, Третьяковском, Угловском, Михайловском, Усть-Пристанском районах. По несколько участков будет отремонтировано в Зональном, Усть-Калманском, Алейском, Тальменском, Благовещенском и Угловском районах.

Капитальный ремонт ожидается на региональных дорогах Алейск-Буканское, Мартыново -Тогул – Залесово, Алейск – Чарышское, Бийск – Соколово – Акутиха – Солдатово. Продолжится ремонт дорог Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан и Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан.

Стоит отметить, что на все 38 объектов регионального и межмуниципального значения, включенных в нацпроект, подрядчики уже определены.

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