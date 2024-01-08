В 2024 году активность Солнца вызовет множество магнитных бурь

В новом году геомагнитные возмущения будут идти еженедельно

Солнце достигнет в 2024 году пика своей активности, а это в свою очередь вызовет на Земле магнитные бури, которые будут происходить по несколько раз в месяц. Об этом сообщил РИА Новости Сергей Богачёв, заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

“Мы ожидаем, что 2024 год будет уже годом максимума солнечной активности. Это означает крупные вспышки, крупные магнитные бури, поэтому, в целом, если сравнивать 2024 год с 2023-м, по любым прогнозам, он будет более активный. Как в плане вспышечной активности, так и в плане геомагнитной”, – отметил Богачёв.

По словам ученого, точно спрогнозировать вспышки на Солнце и магнитные бури на Земле, которые они вызовут невозможно. Поэтому в подобном прогнозе можно говорить лишь об общих тенденциях геомагнитной обстановки, которая ожидает землян.

Богачёв отметил, что солнечная активность то растет, то понижается по законам природы. Однако сейчас она приближается именно максимум. При этом он пояснил, что в 2023 году наступили “некие промежуточные максимумы”, которые побили рекорды предыдущего солнечного цикла. На основании этого можно судить о том, что рост активности в этот раз довольно быстрый.

Ученый напомнил, что рекордные магнитные бури на Земле происходили последний раз в 2005 году.

“Ожидаем, что год будет активный, то есть не будет таких перерывов по 3-4 месяца, как в этом году. Надо привыкать к тому, что в целом год будет штормовой. Какие-то геомагнитные возмущения будут идти просто еженедельно. В целом заметные бури, я думаю, будут ежемесячно происходить, думаю, 2-3 бури в месяц”, – отметил завлаборатории.

Максимум солнечной активности и магнитных бурь на на Земле ждут в мае-июне.

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