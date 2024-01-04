В 2024 году алтайские театры и концертные коллективы вновь побывают с гастролями в городах и селах региона

В 2024 году алтайские театры и концертные коллективы вновь побывают с гастролями в г ородах и селах региона

В Алтайском крае сформирован предварительный график гастрольных выездов театрально-концертных учреждений по территориям региона в 2024 году.

В течение года в городах и селах Алтайского края представят свои программы коллективы краевой филармонии (симфонический оркестр, ансамбль русской песни «Вечерки», ансамбль русского танца «Огоньки», мужской вокальный ансамбль), Государственный молодежный ансамбль песни и танца «Алтай» им. А.Ф. Березикова , а также все краевые театры – театр драмы им. В.М. Шукшина, Молодежный театр Алтая, Музыкальный театр и театр кукол «Сказка».

Всего запланированы выезды в почти в 40 территорий, при этом в некоторых муниципалитетах побывают сразу несколько краевых коллективов.

Как отмечают в Минкультуры региона, график гастролей на 2024 год формировался преимущественно на основе заявок муниципалитетов . В числе условий приезда с гастролями того или иного краевого коллектива – наличие оборудованной площадки и работа по «Пушкинской карте». При этом в течение года гастрольный график будет корректироваться и дополняться.

Напомним, в 2023 году краевые театрально-концертные организации показали в городах и районах края 119 спектаклей и программ, которые посмотрели более 28,5 тысяч жителей региона.

Взято отсюда.

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