В 2024 году «Алые паруса» проведут более 100 образовательных программ

Всероссийский детский центр «Алые паруса» продолжает работу по организации отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. В 2024 году сюда приедет 1800 ребят из 76 регионов России, в том числе дети с нарушениями слуха и зрения, умственной отсталостью и расстройствами аутистического спектра и сахарным диабетом.

Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи назначен региональным оператором по формированию детских организованных групп для направления во Всероссийские детские центры «Артек» и «Алые паруса». Работа в 2024 году будет продолжена в соответствии с квотами, распределенными Министерством просвещения Российской Федерации.

Детский центр «Алые паруса» проведет 12 тематических смен, на которых ребята будут осваивать более 100 дополнительных общеразвивающих программ, в том числе адаптированных.

В «Алых парусах» пройдет II Открытый фестиваль креативных индустрий «Живи! Твори! Созидай!», «Робофест-2024», мюзиклы, реконструкции исторических событий, туристические слеты, спартакиада «Движение на опережение», флешмоб «Давайте Пушкина читать!», приуроченный к 225-летнему юбилею со дня рождения поэта, и другие тематические мероприятия.

Будут организованы выездные интенсивы для обучения вожатых инклюзивным практикам и вебинары для сотрудников организаций отдыха и оздоровления детей.

Справочно:

Всероссийский детский центр «Алые паруса» – федеральное государственное образовательное учреждение, подведомственное Министерству просвещения Российской Федерации.

Центр расположен в Евпатории (Республика Крым), здесь круглогодично реализуются программы основного общего и дополнительного образования, а также проводятся мероприятия психолого-педагогического сопровождения, отдыха и оздоровления детей.

Всероссийский детский центр «Алые паруса» принимает одаренных обучающихся 5–9-х классов с соматическими заболеваниями, с ограниченными возможностями здоровья (ментальными нарушениями) в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности.

Источник: Министерство просвещения Российской Федерации

Взято отсюда.

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