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В 2024 году на Алтае отпразднуют 95 лет с рождения Шукшина

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В 2024 году на Алтае отпразднуют 95 лет с рождения Шукшина

План праздничных мероприятий подписал губернатор Виктор Томенко

В 2024 году на Алтае пройдут мероприятия, посвященные 95-летию Василия Шукшина

Распоряжением Губернатора Виктора Томенко утвержден план мероприятий, посвященных празднованию 95-летия со дня рождения Василия Шукшина в Алтайском крае. В него вошло более 20 значимых мероприятий: всероссийские выставки и фестивали, краевые просветительские акции и конкурсы, театральные постановки.

Откроется юбилейный год на Алтае 13-14 января показом эскизов будущих спектаклей о Шукшине в рамках драматургической лаборатории «Шукшин. Миф и реальность» в Алтайском краевом театре драмы.

Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина в течение года представит жителям и гостям края несколько крупных выставочных проектов. Также запланированы научно-практические конференции, презентации изданий и Всероссийский онлайн–марафон «Алтай читает Шукшина».

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Взято отсюда

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