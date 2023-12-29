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В 2024 году на Алтае пройдут мероприятия, посвященные 95-летию Василия Шукшина

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В 2024 году на Алтае пройдут мероприятия, посвященные 95-летию Василия Шукшина

В 2024 году на Алтае пройдут мероприятия, посвященные 95-летию Василия Шукшина

Распоряжением Губернатора Виктор Томенко утвержден план мероприятий, посвященных празднованию 95-летия со дня рождения Василия Шукшина в Алтайском крае.

В юбилейный план вошло более 20 значимых мероприятий : всероссийские выставки и фестивали, краевые просветительские акции и конкурсы, театральные постановки.

Откроется юбилейный год на Алтае 13-14 января показом эскизов будущих спектаклей о Шукшине в рамках драматургической лаборатории «Шукшин. Миф и реальность» в Алтайском краевом театре драмы.

Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина в течение года представит жителям и гостям края несколько крупных выставочных проектов. В их числе, выставка к 50-летию первой постановки спектакля «Энергичные люди» на сцене Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова, выставочный проект «Шукшин о себе и люди о Шукшине», а также совместная выставка с киностудией «Мосфильм».

В июле в регионе пройдет Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», а в сентябре – II театральный фестиваль по произведениям В.М. Шукшина «Здравствуйте, люди!» . Также запланированы научно-практические конференции, презентации изданий и Всероссийский онлайн–марафон «Алтай читает Шукшина».

ПЛАН мероприятий, посвященных празднованию 95-летия со дня рождения Василия Шукшина в Алтайском крае, размещен на официальном сайте Минкультуры (раздел «Мероприятия»)

Взято отсюда.

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