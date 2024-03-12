В 2024 году по дорожному нацпроекту в Алтайском крае восстановят шесть мостов

В текущем году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на региональных дорогах Алтайского края будет восстановлено пять мостов , еще один сделают в Барнауле.

Так, в Солтонском районе будет восстановлено сразу два мостовых сооружения .

В 2023 году началась реконструкция автомобильной дороги Акатьево – Сузоп – Новотроицк с мостом через реку Соза , который расположен непосредственно в черте населенного пункта Сузоп. Протяженность участка – порядка 300 метров. Здесь уже установили новые опоры, смонтировали железобетонные пролетные строения, выполнили их омоноличивание. Также проведены работы по устройству цоколей для будущего барьерного ограждения. В текущем году дорожники устроят покрытие, укрепят откосы, сделают водоотвод, ограждения и лестничные сходы, установят дорожные знаки и нанесут соответствующую разметку, а также демонтируют существующий мост. Завершить работы подрядчик Юго-Восточного ДСУ должен до конца октября. Стоимость объекта составляет почти 100 млн рублей.

Еще один мост, который отремонтируют специалисты Юго-Восточного ДСУ в Солтонском районе по нацпроекту, расположен через речку Неня автомобильной дороги Акатьево – Сузоп – Новотроицк. Здесь будет проведен ремонт береговых и промежуточных опор, сделают сопряжение моста с насыпью, предусмотрено устройство новых деформационных швов и дорожной одежды, замена металлического барьерного ограждения и восстановление системы водоотвода. На ремонт участка протяженностью почти 90 метров будет направлено 65,5 млн рублей .

Также в текущем году завершится ремонт моста через реку Бурла на подъезде к селу Хабары Хабарского района . Его протяженность составляет порядка 70 метров. В 2023 году подрядная организация ООО «Барнаульское ДСУ-4» отремонтировала береговые и промежуточные опоры, пролетные строения. Было восстановлено дорожное полотно, устроены деформационные швы и тротуары, установлены опоры освещения. Проведены мероприятия по устройству сопряжения моста с проезжей частью. В настоящее время движение по мосту открыто.

При наступлении благоприятных погодных условий подрядчик укрепит откосы, сделает перильное ограждение, металлические лестничные сходы, демонтирует временный мост, выполнит и другие благоустроительные работы, предусмотренные проектом. Стоимость работ по контракту составляет 86 млн рублей.

Предусмотрен ремонт моста на автомобильной дороге Н-1904 Косиха -Глушинка через реку Жилиха в Косихинском районе и реконструкция автомобильной дороги К-24 Новоеловка – Гордеевка с мостом через Большую речку в селе Гордеевка.

В Барнауле проведут реконструкцию моста по проезду Ташкентский. Здесь полностью демонтируют старые опоры и пролеты, заменят их на новые современные конструкции. Работы планируется выполнить за два года.

Всего в 2024 году благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», который реализуется по решению Президента России, на региональной и местной дорожной сети в российских регионах построят, реконструируют и отремонтируют около 60 тысяч погонных метров мостов и путепроводов .

Взято отсюда.

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