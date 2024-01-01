В 2024 году Россия стала председателем СНГ после Киргизии

В программу председательства Москвы войдет порядка 150 мероприятий

Россия в 2024 году председательствует в Содружестве Независимых Государств (СНГ), в 2023 году этот пост занимала Киргизия, пишет ТАСС. В программу председательства Москвы войдет около 150 мероприятий, главным из которых станет очередной саммит, который запланирован 8 октября в Москве.

Президент России Владимир Путин сообщил, что на этом посту Россия планирует взаимодействовать со всеми партнерами по СНГ – как в двустороннем плане, так и в контексте председательства. При этом он отметил, что считает важным сохранить “цивилизационный сплав” в СНГ, обогатить многонациональное достояние.

“Нам в наследство достался поистине уникальный цивилизационный сплав традиций и обычаев, языков и литературы, искусства и народного творчества. И наша задача – максимально сохранить это общее многонациональное достояние и обогатить его новым содержанием”, – сказал глава государства.

Владимир Путин также обещал, что Россия в качестве председателя Содружества “в конструктивном ключе будет стараться выстраивать совместную работу по тематике поддержания безопасности и стабильности” в Евразийском регионе, “в борьбе с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, коррупцией”.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что одним из приоритетов председательства России в СНГ станет развитие механизмов противодействия угрозам безопасности.

“Важно, что в правоохранительной и военной сферах в числе российских приоритетов [председательства в СНГ будет] совершенствование механизмов совместного противодействия традиционным и новым вызовам и угрозам безопасности, укрепление внешних границ содружества, наращивание потенциала профильных многосторонних механизмов, программ”, – сказала она.

По словам Захаровой, Россия также “продолжит усилия по сопряжению интеграционных процессов на пространстве СНГ. Это касается культурно-гуманитарного сотрудничества. В частности, Россия будет продолжать проводить множество совместных мероприятий по самым разным направлениям искусства и культуры.

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Взято отсюда