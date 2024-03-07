Работы выполнят по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0»

В 2024 году в 28 селах Алтайского края появятся мобильная связь и интернет, сообщают «Вести Алтай».

Работы выполнят по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0». Одно из условий здесь – в населенных пунктах должно проживать от 100 до 500 человек. На сегодня таких малых сёл в крае – 236, и за три года связь появилась в 139 из них.

Заместитель министра цифрового развития и связи Алтайского края Валерий Казаченко объяснил, что эта программа рассчитана до 2030 года.

Если же жителей в селе больше 500 человек, то связь там появится по другому проекту – «Скидка на спектр». В этом случае власти напрямую договариваются с операторами сотовой связи, и операторы строят в таких селах базовые станции, но при этом не платят за использование радиочастотного спектра три месяца.

В крупных селах численностью от 1 000 человек операторы сотовой связи не нуждаются в мерах компенсационной поддержки. Станции там устанавливают в расчете на коммерческую выгоду для себя.

погода на сегодня , погода село район ,

Взято отсюда