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В 2024 году в 28 селах Алтайского края появятся мобильная связь и интернет

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В 2024 году в 28 селах Алтайского края появятся мобильная связь и интернет

Работы выполнят по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0»

В 2024 году в 28 селах Алтайского края появятся мобильная связь и интернет, сообщают «Вести Алтай». 

Работы выполнят по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0». Одно из условий здесь – в населенных пунктах должно проживать от 100 до 500 человек. На сегодня таких малых сёл в крае – 236, и за три года связь появилась в 139 из них.

Заместитель министра цифрового развития и связи Алтайского края Валерий Казаченко объяснил, что эта программа рассчитана до 2030 года.

Если же жителей в селе больше 500 человек, то связь там появится по другому проекту – «Скидка на спектр». В этом случае власти напрямую договариваются с операторами сотовой связи, и операторы строят в таких селах базовые станции, но при этом не платят за использование радиочастотного спектра три месяца. 

В крупных селах численностью от 1 000 человек операторы сотовой связи не нуждаются в мерах компенсационной поддержки. Станции там устанавливают в расчете на коммерческую выгоду для себя.

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Взято отсюда

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