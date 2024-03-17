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В 2024 году в Алтайском крае отремонтируют 60 памятников Великой Отечественной войны

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В 2024 году в Алтайском крае отремонтируют 60 памятников Великой Отечественной войны

В Алтайском крае проходят мероприятия в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ярким примером является реализация программы «Развитие культуры Алтайского края» по капитальному ремонту, благоустройству территорий памятников Великой Отечественной войны.

В прошлом году удалось отремонтировать 36 объектов и благоустроить 5 территорий. Были проведены многочисленные работы. В том числе, списки погибших защитников Отечеств на многих памятниках дополнены именами воинов.

В 2024 году планируется отремонтировать еще 60 объектов культурного наследия. В ближайшее время к работам приступят в Зональном, Кранощековском, Топчихинском районах.

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Взято отсюда.

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