В 2024 году в Алтайском крае построят порядка 30 сельских медучреждений

В Алтайском крае в этом году планируют построить около 30 медицинских учреждений в сельской местности. Продолжатся и начатые в 2023 году работы по строительству крупных поликлиник в Камне-на-Оби, Алейске, Смоленском и Зональном районах. Об этом и другом рассказали в Министерстве здравоохранения.

Языком цифр

Во второй половине декабря специалисты ведомства фиксировали рост заболеваемости. Эта тенденция сохранилась к новогодним праздникам. Пик по количеству вызовов скорой помощи пришелся на 1 и 2 января – 3200 за сутки по всему краю, большинство из них касались симптомов ОРВИ.

Увеличилось и количество обратившихся за помощью в поликлинические отделения. Всего – порядка 59 тысяч пациентов. В прошлом году за аналогичный период было почти на десять тысяч меньше. За время праздников зафиксировано пять вылетов санитарной авиации, 7 пациентов эвакуировали из районов региона.

– Около 10% от общего числа обработанных вызовов – так называемые безрезультативные выезды, когда пациента не оказалось на месте к моменту появления медиков, – сказал министр. – Большой удельный вес у обращений, которые не заканчивались принятием решения о необходимости госпитализации – около 60%. По сути дела – это осмотр врача на дому.

Вывод напрашивается сам собой – большая часть сигналов предполагает именно неотложную помощь. Потому одна из задач на предстоящий год – создание единой службы, которая бы профильно занималась такими вопросами. В крае уже есть подобный пример. Так, в Бийском округе отделили вызовы неотложки от скорой. Теперь 10 из 50 бригад занято только экстренными вызовами.

– У нас фиксируются и респираторные инфекции, и пневмонии, и ковид, и грипп. Только за период новогодних праздников по пневмониям госпитализировано 709 человек, по ковиду – 162. Грипп выявлялся в семи случаях, – сказал Дмитрий Попов.

По его словам, в регионе присутствует микст-инфекция. Она утяжеляет течение любого заболевания, в связи с чем и такое количество больных.

– Мы непривычно рано ощутили эту волну заболеваемости. Традиционно рост гриппа приходится на конец января и февраль. В этом году – это конец декабря, – пояснил министр. – Мы фиксируем высокие показания по респираторной инфекции и гриппу в регионе. Надеемся, что пиковые значения по заболеваемости прошли. По ковиду серьезного роста не наблюдается.

За время праздников статистика по количеству обморожений и ожогов осталась ровной. Определенную роль в этом сыграли температурные качели и отсутствие периода долгого понижения температуры. Всего порядка 80 человек обращались за помощью за первую неделю 2024 года.

Дорого, но результативно

По словам Дмитрия Попова, в наступившем году в медицине, как и в других отраслях, особое внимание уделят мерам в части охраны семьи, материнства и детства.

– Отдельным направлением остается проведение профилактических медицинских осмотров. Все это будет реализовано в рамках территориальной программы ОМС. В эти дни определяем объемы необходимой работы в рамках каждой медицинской орга­низации, – сказал министр. – В этом году особое внимание уделяем таким вопросам, как ЭКО – более 1200 таких манипуляций запланировано в крае на этот год. Они дорогостоящие, но результативные. Это весомый вклад в демографическую политику региона.

Кадры и стройки

По словам Дмитрия Попова, темпы, наб­ранные в предыдущие годы, сохранятся и даже интенсифицируются. В 2024 году запланированы работы по открытию 28 объектов (фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий) в сельских территориях.

– Идет работа по проектированию, земельные участки муниципалитетами уже выделены. Наша задача контрактоваться и запустить данные объекты. В среднем уходит 3–4 месяца от начала строительства до получения разрешительных документов, – уточнил Попов.

Продолжится и начатое в прошлом году строительство крупных поликлиник в Камне-на-Оби, Алейске, Смоленском и Зональном районах.

– Кроме того, мы дополнительно должны закончить проектирование и отторговаться по строительству двух поликлиник: в городе Барнауле – девятая взрослая поликлиника и центральная районная больница в Мамонтовском районе, – продолжил Дмитрий Владимирович. – При этом не забываем про ряд объектов, которые были начаты как капитальное строительство в 2023 году. Это относится, например, к поликлинике больницы скорой медицинской помощи № 2.

Еще одна задача на 2024 год – реализация кадровой политики. По результатам прошлого года достигнуты определенный баланс и прирост по количеству врачей. В первую очередь это специалисты широкого профиля – терапевты, педиатры, фельдшеры. В ведомстве планируют сохранить положительную тенденцию, в том числе путем повышения заработных плат медикам. Это связано, кроме всего прочего, и с увеличением МРОТ.

МИХЕЙЛИС Юлия Еще читают

Взято отсюда.

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