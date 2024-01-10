В 2024 году в Алтайском крае предпримут меры защиты медиков от неадекватного поведения граждан

В ночь на 10 января в селе Шебалино Бийского района местный житель напал на фельдшера скорой помощи.

Бригада отправилась на вызов к женщине, получившей бытовые травмы. Её родственник в алкогольном опьянении начал проявлять агрессию по отношению к медикам. Он схватил 32-летнюю сотрудницу скорой за воротник и толкнул, фельдшер едва не упала в открытый погреб. Поднявшись, она выбежала на улицу и позвала на помощь водителя. Вместе они забрали пациентку и доставили в больницу. Инцидентом занимаются прокуратура и следственный комитет. Ольга Чеснокова, помощник руководителя СУ СК России по Алтайскому краю по взаимодействию с общественностью и СМИ рассказала, что следственными органами Следственного комитета России по Алтайскому краю организована доследственная проверка. В рамках проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и дать действиям жителя района правовую оценку на предмет причинения травм медицинскому работнику. Этот случай журналистам сегодня прокомментировал министр здравоохранения края Дмитрий Попов. Уже в 2024 году в регионе предпримут меры защиты медиков от неадекватного поведения граждан. Бригады скорой помощи оснастят камерами видеонаблюдения. Они появятся в салонах автомобилей. У медиков средства видеофиксации будут нагрудными. Нововведения коснутся трёх крупнейших подстанций Службы скорой помощи: в Барнауле, Бийске и Рубцовске. На первом этапе проекта планируется оснастить половину всего автопарка – порядка 130 автомобилей. На закупку и монтаж камер и установку серверного оборудования из краевого бюджета выделят шесть млн руб. Кроме того, для защиты медиков появятся тревожные кнопки Росгвардии.

Леонид Хиль

Взято отсюда.

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