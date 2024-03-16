В 2024 году в Алтайском крае вырастет посевная площадь сельхозкультур

О подготовке к предстоящей посевной на окружном отраслевом совещании рассказал министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин.

Мероприятие прошло 14 марта в Новосибирской области под руководством заместителя Министра сельского хозяйства Андрея Разина.

Участники совещания детально рассмотрели вопросы по выполнению прогнозной структуры посевных площадей, закупки минеральных удобрений и своевременному доведению средств господдержки до получателей.

По предварительным данным в нашем регионе в этом году посевная площадь всех сельскохозяйственных культур увеличится на 25 тысяч гектаров и в целом составит 5,4 млн гектаров. «В 2024 году прогнозируем расширение площадей сева твердой пшеницы, зернофуражных, зернобобовых, также масличных – сои и рапса. Подготовка к новому полевому сезону идет в штатном режиме: формируется семенной фонд, закупаются удобрения, средства защиты растений, ГСМ, других материально-технические ресурсы. Готовность техники к посевным работам, включая тракторный парк, по оперативным данным составляет 89%, что соответствует уровню прошлого года», – рассказал Сергей Межин.

Также он сообщил, что Минсельхоз Алтайского края ведет прием документов от аграриев на предоставление господдержки. «Отбор идет по ряду направлений: на поддержку производства молока, на поддержку технического перевооружения молочного скотоводства, на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, на поддержку развития мясного скотоводства. В течение марта сельхозтоваропроизводители получат эти виды поддержки», – уточнил министр.

Взято отсюда.

новости алтай в контакте , новости горного алтая сегодня свежие ,