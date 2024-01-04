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В 2024 году в Алтайском крае установят еще один комплекс весогабаритного контроля

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В 2024 году в Алтайском крае установят еще один комплекс весогабаритного контроля

Новый комплекс весогабаритного контроля установят в Локтевском районе

Сегодня на территории Алтайского края работает 15 комплексов весогабаритного контроля. Из них два пункта установлены в 2023 году на дорогах Волчиха – Родино – Благовещенка – Кулунда в Благовещенском районе и Белоярск – Заринск в Первомайском районе. Работы были проведены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» , их стоимость составила порядка 70 млн рублей.

В наступившем году планируется установить еще один комплекс весогабаритного контроля в Локтевском районе на трассе А-322 – Горняк – Староалейское, таким образом увеличив их число на региональных дорогах до 16.

Как пояснил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов, в этой части реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги» после 2024 года будет приостановлена.

Автоматические комплексы устанавливаются на дорогах с наиболее интенсивным движением крупногабаритного транспорта. Такие мероприятия проводятся для того, чтобы обеспечить сохранность дорожного полотна.

Взято отсюда.

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