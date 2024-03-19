В 2024 году в Барнауле благоустроят 38 дворов

В Барнауле определились с подрядчиком для выполнения работ по благоустройству дворов.

В этом году в рамках нацпроекта работы пройдут на 38 дворовых территориях. На реализацию задуманного выделено 207 миллионов рублей.

Больше всего будет благоустроено в Октябрьском районе –17: ул.Западная 4-я, 78, Германа Титова, 10, 48 корп.2, Тимуровская, 68, Эмилии Алексеевой, 46, Профинтерна, 40а, 80 Гвардейской Дивизии, 64, 26, 66, 42, 40, Чеглецова, 66, Водопроводная, 103, 105, 40 лет Октября, 30, Глушкова, 52, пр-кт Ленина, 54.

В Индустриальном районе – 11: ул.Энтузиастов, 3а, 13, Сухэ-Батора, 15, Георгиева, 4, 10, 12, 31, 50 лет СССР, 4, 6, 16, Шумакова, 32.

В Ленинском районе обновят 6 дворов по ул.Попова, 37, 96, Островского, 16, Георгия Исакова, 210, Научный городок, 21, Шукшина, 22.

В Железнодорожном районе благоустроят 3 двора по ул. ул.Молодежная, 66, ул.Георгия Исакова, 131а, Северо-Западная, 228.

В Центральном районе в реализацию нацпроекта попал двор по ул.Белинского, 15.

Всего было рассмотрено 125 заявок.

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