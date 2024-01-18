В 2024 году запустят туристический поезд из Новосибирска в Шерегеш и Бийск

За выходные туристы смогут посетить горнолыжные курорты двух регионов

В 2024 году до крупнейших горнолыжных курортов Сибири запустят железнодорожный туристический поезд, сообщает “КП-Барнаул” со ссылкой на “Тасс” и председателя исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадия Гусельникова.

Предполагается сделать маршрут «выходного дня»: Новосибирск – Бийск – Шерегеш – Новосибирск. За выходные туристы смогут побывать на горнолыжных курортах Алтая и Кузбасса и спокойно вернуться в Новосибирск.

– Железная дорога просчитала маршрут и предложила варианты цены. Туристы смогут увидеть два курорта Сибири – Кузбасс и Алтай. Цена вполне привлекательная при условии, если загрузим восемь вагонов, – сказал Гусельников.

РЖД уже готовы запустить поезд по маршруту, однако вопрос с туроператорами все еще решается. На данный момент нет туров, которые бы охватывали сразу оба курорта.

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