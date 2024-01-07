Финансист. Деньги. Финансы Фото: Unsplash.com

Летом в России заработает закон, который обяжет банки возвращать клиентам украденные мошенниками деньги по новой схеме

В 2024 году в России заработает закон, по которому банки должны проверять денежные переводы клиентов и в течение 30 дней возмещать им похищенные средства. Об этом сообщает РБК.

Возврат клиентам украденных денег будет происходить по такой схеме: возвращение происходит в течение 30 дней после получения соответствующего заявления от клиента и в случаях, установленных законом.

Банки будут обязаны делать возврат, если:

если банк допустил перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России “О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента”;

если банк не направил клиенту уведомление о совершении перевода, который был совершен без согласия клиента;

если клиент потерял карту или ею воспользовались без его согласия, то банк должен вернуть средства при условии, что клиент уведомил об этих фактах.

Новые правила вступят в силу с 25 июля 2024 года.

Также банки смогут на два дня блокировать переводы на подозрительный счет и уведомлять об этом клиентов. За этот период человек должен подтвердить или отказать в проведении перевода, если поймет, что находится под влиянием злоумышленников.

Взято отсюда