Раскрываем тайны многодетной матери

24 февраля 2024, 17:0059Написать комментарий

Совсем скоро Наталье Водяновой, знаменитой на весь мир топ-модели, исполнится 42 года. Но, глядя на красотку, трудно поверить, что ей не 20 лет. Ведь знаменитая манекенщица до сих пор в прекрасной форме. Рассказываем, как Водяновой удается так молодо выглядеть и какие правила она соблюдает для поддержания прекрасного внешнего вида.

Модель никогда не скрывала, что всегда находится в движении, а как известно, движение — жизнь, а еще неплохой способ сжечь калории. Также не стоит забывать, что Наталья Водянова — это не просто модель, но и мама пятерых детей. Ее активный образ жизни, безусловно, вносит свой вклад в сохранение молодости и энергии. У нее просто нет времени на то, чтобы засиживаться на месте и лениться.

Кроме того, положительно на здоровье и внешнем виде модели сказывается диета по группе крови, которую модель соблюдает уже не один год. Этот же принцип питания помог знаменитости победить проблемы с желудком, которые она заработала из-за непростого детства.

За свежесть кожи и ощущение легкости отвечает хороший метаболизм. Чтобы ускорить обменные процессы, перед завтраком Водянова всегда пьет отвар шиповника или просто теплую воду с лимоном. В таких напитках много витамина С, что отлично сказывается на состоянии организма.

Причем сам завтрак у Натальи может быть совсем не диетическим. Все знают о любви модели к русской кухне, а потому на ее столе в утренние часы частенько бывают пироги, каши или даже плов. Главное правило — съесть калорийную еду до 10 утра и не переедать.

Богатая углеводами пища заряжают модель энергией на весь день, но после такого приема пищи Водянова обычно старается есть только овощи, салаты и йогурты. Ужин модель заменяет кружкой травяного чая.

Известно, что вода играет огромную роль для здоровья, а значит, и для внешнего вида. Желание перекусить Наталья отбивает чистой водой — ее нужно выпить не меньше 2 стаканов.

Вместе с тем Наталья нередко чувствует недостаток энергии, ведь основные калории из пищи она получает утром. В таком случае у модели есть лайфхак — добавить в блюда порошок спирулины или экстракт зародышей пшеницы. Также периодически модель прибегает к интервальному голоданию.

Без физических нагрузок быть здоровой и красивой сложно, а потому модель практикует занятия йогой и бег. А вот от силовых нагрузок модель предпочитает отказываться. Водянова считает, что это не совсем женственно. Ну и, конечно, нельзя забывать о правильном настрое. Для поддержания ментального здоровья Наталья регулярно занимается медитацией, много улыбается и помогает людям.

Кстати, миллион женщин следят за Водяновой не первый год, чтобы почерпнуть вдохновение для своего образа. На радость им Наталья недавно рассказала, какой косметикой пользуется и что входит в ее ежедневную бьюти-рутину. Мы, в свою очередь, посмотрели, сколько стоит косметика модели и сможет ли ее себе позволить обычная девушка.

Взято Источник

24.02.2024