В 42 гимназии г. Барнаула прошли уроки профориентации

В 42 гимназии г. Барнаула в 7-х классах прошли уроки профориентации, организованные Министерством здравоохранения Алтайского края при непосредственном участии министра здравоохранения Дмитрия Попова. Вместе с ним в классах работали главные врачи трех крупных медицинских организаций и студенты Барнаульского базового медицинского колледжа.

Участники встречи рассказали, как пришли в профессию, почему выбрали именно ее. Гимназисты смогли на практике поучиться оказывать первую медицинскую помощь, посмотреть на тренажерах, как правильно брать кровь, ставить уколы, зашивать раны. Кроме того, ученики сами попробовали записать ЭКГ, смерить давление и сатурацию и даже управлять настоящим эндоскопом.

«Выявлять способности ребенка и интерес к той или иной сфере деятельности, как я думаю, нужно еще с самого раннего возраста. Как показывает мировой опыт – с детского сада. Поэтому мы с коллегами все больше и больше времени начали уделять профориентационной работе в школах края», – рассказал министр здравоохранения Дмитрий Попов.

Данный опыт профориентационной работы будет распространен на все школы Алтайского края. В настоящее время в региональном ведомстве составляется план данной работы.

Вот, что написали ученики 7-х классов после мероприятия:

«Это мероприятие мне очень понравилось. Это новый уровень профориентации. Я считаю, что именно таким способом можно осознать профессию. Лично мне бы хотелось услышать про хирургию».

«С раннего детства я интересуюсь медициной и после этого занятия еще больше убедилась, что хочу связать свою жизнь с ней».

«Я узнала больше информации о работе врачей: как они работают в больницах, какая одежда для этого нужна, необходимые меры безопасности. Нам рассказали, как обеспечить первую помощь для человека. Также нам показали все на манекене, некоторые ребята из класса поучаствовали в этом. Все прошло отлично».

«Мне было бы интересно больше узнать про то, как работает кровеносная и нервная системы, а также про то, как медики изобретают новые лекарства и методы лечения».

«Мне очень понравился урок, а больше всего тренажеры реанимации, ведь мы смогли попробовать себя в роли медицинских работников».

«Мне понравилась подача и реализация серьезного материала про медицину. В наше время необходимо знать основы первой помощи человеку в опасной ситуации. Мне бы хотелось еще послушать о первой помощи при переломах и других травмах».

Взято отсюда.

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