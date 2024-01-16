Первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров провел совещание по перспективам строительства административного здания на стадионе «Лабиринт».

Напомним, решение о новом здании для спортсменов и тренеров было принято главой Барнаула Вячеславом Франком по итогам выездного совещания в спортивный комплекс «Лабиринт» в ноябре прошлого года. К тому времени административное здание с раздевалками для спортсменов на территории стадиона было признано аварийным, доступ в него закрыли. С учетом высокой востребованности «Лабиринта» (спортивный комплекс включает в себя полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием, легкоатлетические дорожки, трибуны, скалодром, тренажерный комплекс; ежегодно здесь проводится более 80 мероприятий, включенных в единый календарный план Министерства спорта Алтайского края, комитета по физической культуре и спорту города Барнаула) и с целью создания комфортных условий для занятий физической культурой и спортом было решено построить взамен старого новое помещение для спортсменов и сотрудников спортшколы. Глава города распорядился о подготовке соответствующих предложений профильными комитетами.

По информации председателя комитета по физической культуре и спорту Петра Кобзаренко, произведен снос аварийного административного здания на стадионе «Лабиринт». Комитетом определены технические и функциональные характеристики нового объекта. В типовом одноэтажном здании планируется разместить раздевалки, тренерские, помещения для хранения спортивного инвентаря, кабинет медработника, душевые, туалеты.

В настоящее время комитетом совместно с управлением единого заказчика в сфере капитального строительства прорабатывается вопрос формирования земельного участка для дальнейшего проектирования объекта. Проектно-изыскательские работы будут проведены в 2024 году; на эти цели из бюджета города выделено 7 млн рублей. Одновременно с формированием участка начата работа по подготовке объёмно-планировочных решений, размещению административного задания на территории спортивного комплекса, расчету нагрузок для подключения объекта к инженерным коммуникациям.

По итогам совещания Андрей Федоров дал поручение подготовить подробную дорожную карту. По его словам, необходимо понимать конкретные сроки каждого их этапов, в том числе, сроки проведения конкурсной процедуры определения подрядчика на проектирование объекта, процесса разработки проектной документации, определения предварительной стоимости объекта с тем, чтобы своевременно начать формировать заявку на финансирование строительства нового административного здания на стадионе «Лабиринт».

Профильному комитету также дано поручение дополнительно проработать вопросы функционирования спортивного комплекса «Лабиринт», проведения на его территории спортивных мероприятий, организации тренировочного процесса спортивной школы №7 в период проектирования и строительства нового здания, рассмотреть для этого возможность использования других объектов спортивной инфраструктуры города.

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