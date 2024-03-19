В администрации Барнаула состоялось заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Заседание провел заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин.

Участие в заседании приняли представители главного управления МЧС России по Алтайскому краю, Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, главы администраций районов, председатели профильных комитетов, ресурсоснабжающих организаций.

В ходе заседания обсудили обеспечение охраны населенных пунктов города Барнаула от природных пожаров в пожароопасный период 2024 года.

Максим Чертов, начальник территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Алтайскому краю, напомнил, что наиболее пожароопасный период приходится на конец апреля-май и на сентябрь-октябрь. Так, в 2023 году пожароопасный сезон в Алтайском крае начался 12 апреля и завершился 1 ноября:

«Наша основная задача – своевременное обнаружение и ликвидация природных пожаров в начальной стадии, недопущение увеличения площади пожара. Для этого необходимо выполнение всех предусмотренных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону и его прохождению».

На территории городского округа – города Барнаула находятся населенные пункты, подверженные угрозе лесных и ландшафтных пожаров. Также меры защиты от природных пожаров принимаются в отношении садоводств, загородных оздоровительных учреждений.

Так, протяженность земель Индустриального района, прилегающих к лесным массивам более 16 км, в том числе к городским лесам – 2,5 км.

Как рассказал Денис Летягин, глава администрации Индустриального района, в рамках подготовки к пожароопасному сезону разработаны паспорта для населенных пунктов и садоводств, подверженных угрозе лесным и ландшафтным пожарам.

К опашке населенных пунктов, обустройству минерализованных полос планируется приступить во второй половине апреля после схода снежного покрова. Кроме того, проведено информирование представителей садоводств о необходимости усиления мер по обеспечению пожарной безопасности, в том числе проведения опашки территорий, прилегающих к лесным массивам, сельскохозяйственным территориям.

«На территориях, подведомственной Власихинской сельской администрации, микрорайона Новосиликатный созданы и работают 2 добровольные пожарные дружины. Они оснащены необходимым обмундированием и оборудованием», – сообщил глава Индустриального района.

Также о подготовке к пожароопасному периоду доложил глава администрации Центрального района Максим Сабына. Он отметил, что подготовка к пожароопасному сезону проводится в плановом порядке.

Еще один вопрос рассмотренный участниками заседания – организация тушения лесных пожаров и осуществление мер пожарной безопасности в лесах.

Александр Валуйских, начальник отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Барнаульскому лесничеству Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, сообщил, что разработан и согласован план тушения лесных пожаров на территории Барнаульского лесничества. Для обеспечения пожарной безопасности в лесной зоне запланировано устройство минерализованных полос, создание и эксплуатация пожарных водоемов, благоустройство мест отдыха, противопожарная пропаганда и др.

Также по вопросу обеспечения пожарной безопасности лесов выступил Петр Воронков, председатель комитета по благоустройству города.

Как он доложил, для выполнения полномочий органов местного самоуправления в области охраны и защиты лесов в январе 2024 года создано МБУ «Лесное хозяйство». Его работа направлена в том числе на предупреждение и локализацию лесных пожаров:

«В учреждении создан и укомплектован пункт противопожарного инвентаря. С наступлением благоприятных погодных условий будет осуществлена установка стендов с правила пожарной безопасности в лесной зоне, обустройство преград для ограничения доступа, прочистка пожарных проездов, обустройство минерализованных полос и др».

По итогам заседания Сергей Татьянин поручил районным администрациям держать вопрос подготовки к пожароопасному периоду на контроле, в том числе подготовку территорий садоводств. Управлению по делам ГОЧС г.Барнаула поручено подготовить общегородскую карту защитных минерализованных полос, а также совместно с МБУ «Лесное хозяйство» провести учения по пожарной безопасности.

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