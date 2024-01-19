В администрации Барнаула обсудили вопросы подготовки к проведению выборов Президента РФ

В администрации Барнаула прошло совещание по вопросам оказания содействия избирательным комиссиям при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года. В совещании приняли участие председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко , председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова , заместитель Председателя Правительства Алтайского края Денис Губин , глава города Барнаула Вячеслав Франк , председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич , представители АКЗС, регионального правительства, избиркома, правоохранительных органов, руководители администраций районов Барнаула, заместители главы администрации города.

По информации заместителя главы администрации города, руководителя аппарата Оксаны Финк , общая численность избирателей в Барнауле по данным на 1 января 2024 года составила 529 796 человек. В ходе подготовки к выборам в городе сформировано 6 территориальных избирательных комиссий, образован 261 избирательный участок. Также будет организовано 6 участков для голосования лиц, не имеющих регистрации по месту жительства, и 12 участков в местах временного пребывания избирателей. Голосование будет проходить с 15 по 17 марта.

В рамках президентской избирательной кампании предусмотрено три способа голосования. Традиционным остается голосование на избирательных участках. Второй способ, который становится все более популярным особенно среди молодых избирателей, – дистанционное электронное голосование (чтобы принять в нем участие, необходимо зарегистрироваться через сайт Госуслуги с 29 января по 11 марта). Также возможно голосование вне помещения, выезд членов участковой избирательной комиссии на дом к избирателям.

Впервые в городе Барнауле будет реализован проект «Информ УИК», в рамках которого члены избирательных комиссий будут осуществлять подомовой обход избирателей. «Основная цель проекта – информировать избирателей о датах проведения выборов Президента РФ и формах голосования», – отметила Ирина Акимова. В рамках проекта в городе будет работать 1 178 членов УИК. Старт проекта запланирован на 17 февраля.

Участники совещания обсудили вопросы информационно-разъяснительной деятельности в ходе избирательной кампании, взаимодействие органов государственной власти, местного самоуправления с избирательными комиссиями разных уровней; отдельно остановились на подготовке избирательных участков, обеспечении безопасности участников процесса голосования.

Взято отсюда.

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