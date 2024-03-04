Решение вопросов по завершению строительства домов на улице Партизанской, 76 и улице Папанинцев, 143 и 145 остается на особом контроле мэрии

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел заседание межведомственной рабочей группы по вопросам завершения строительства на территории Барнаула многоквартирных домов с привлечением средств долевщиков. Речь идет о завершении строительства домов на ул. Партизанской, 76 (застройщик ООО МК “ПР-Холдинг”) и ул. Папанинцев, 143 и 145 (застройщик ООО “Милан”), сообщили в пресс-службе городской администрации.

В заседании межведомственной рабочей группы приняли участие заместитель прокурора города Барнаула Светлана Охременко, начальник отдела контроля и надзора в области долевого строительства инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Захар Леньков, первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров, а также руководители профильных комитетов и инициативная группа дольщиков.

Вячеслав Франк сообщил о подготовке плана мероприятий по завершению строительства многоквартирных домов на Папанинцев и Партизанской. При этом план разработан для реализации решения о завершении строительства обозначенных домов, принятого губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

Захар Леньков рассказал об этапах реализации этого плана. По его словам, первый пункт в нем – это направление информации в ППК “Фонд развития территорий” для принятия решения об инициировании процедуры банкротства застройщика. Представитель региональной инспекции строительного и жилищного надзора пояснил, что соответствующая информация уже подготовлена и после согласования будет направлена в Фонд.

Следующее заседание рабочей группы планируется провести уже после получения ответа на отправленную информацию.

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