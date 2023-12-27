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В администрации Барнаула показали улицы с новым освещением

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Освещение до конца года включат еще на пяти участках улиц. Всего по муниципальной программе за 2023 год осветят более 20 участков

В 2023 году в Барнауле на 22 участках улиц города установили линии наружного освещения, сообщили в мэрии.

Общая протяженность линий составила 13,3 км, а стоимость работ – 17,7 млн рублей. Наружное освещение появилось на восьми участках улиц микрорайона Авиатор, трех участках в Гоньбе, на улице Сахалинской и Ростовской в поселке Центральный, а также переулке Привокзальном в поселке Ягодное.

Также наружное освещение установили на улицах Новгородской и Островского в границах микрорайона Невский, а также улицах Тюленина, Станционной, Западной 13-й, Чернышевского и проезде Ракетном.

Работы шли по программе “Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015–2025 годы”, а также в рамках инициативных проектов и программы поддержки местных инициатив.

“В настоящее время в эксплуатацию введено 17 участков, до конца 2023 года планируется выполнить пусконаладочные работы на остальных 5 участках и ввести освещение в эксплуатацию”, – заключили в администрации.

Ранее в Барнауле на Новом мосту появилось долгожданное освещение.

Взято отсюда

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